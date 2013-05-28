Янукович летить у Казахстан

28-29 травня Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні вищої Євразійської економічної ради, що відбудеться в Астані (Казахстан).

Про це 27 травня на брифінгу повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АПУ Андрій Гончарук.

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"Головною метою візиту Президента в Астану є участь у зустрічі президентів Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, яка відбудеться в рамках засідання вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав", - зауважив Гончарук.

За його словами, в ході зустрічі обговорюватимуться питання співпраці України з цим об’єднанням та проекти транснаціонального характеру.