У Януковича дали зрозуміти, що Митного союзу Україні не уникнути

Про це заявив керівник Головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук в ефірі ICTV.

«Тим рівнем співпраці,який задовольняє Україну і який, ми маємо надію, задовольнить наших партнерів, буде статус спостерігача у цій організації (МС — ред.)», - сказав представник АП.

«Оминути Митний союз ми не можемо. Як би ми там хотіли, чи не хотіли. Це 63 млрд долл обороту. І за 2 останні роки, не дивлячись кризу у світовій економіці, це — 30% росту. І це дещо додавало до росту нашого ВВП. Бо не секрет, що ми є економікою екпортноорієнтованою», - пояснив Гончарук.

Коментуючи причину зустрічі Віктора Януковича з Володимиром Путіним, представник АП сказав, що саме з російським президентом відбувалася зустріч тому, що Росія є лідером МС.

«Зустріч з російським президентом відбувалась тому, що Росія, я не робитиму тут дипломатичних реверансів, є лідером (у МС — ред.)», - сказав Гончаров.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 травня Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні вищої Євразійської економічної ради, що відбудеться в Астані (Казахстан).

"Головною метою візиту Президента в Астану є участь у зустрічі Президентів Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, яка відбудеться в рамках засідання вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав", - зауважив Гончарук. За його словами, в ході зустрічі обговорюватимуться питання співпраці України з цим об’єднанням та проекти транснаціонального характеру.

27 травня урядовий уповноважений України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян заявив, що уряди Росії, Казахстану і Білорусі узгодили меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі трьох країн з моменту його створення - з 1 січня 2015 року.

26 травня Віктор Янукович наніс одноденний візит до Росії, де зустрівся зі своїм колегою Володимиром Путіним.

За даними деяких ЗМІ, у ході візиту обговорювались питання про передачу Росії контролю над українською ГТС та отримання Україною статусу спостерігача у Митному союзі.