Свобода вважає виступ депутата Європарламенту «брудною провокацією» ПР

Про це сьогодні заявив народний депутат України від ВО "Свобода", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Олег Панькевич, коментуючи звинувачення депутата Європарламенту Марека Сівеца та глави МЗС Леоніда Кожари на адресу “Свободи”, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО “Свобода”.

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“Партія регіонів організовує брудні провокації, спрямовані проти об’єднаних опозиційних сил, передусім проти Всеукраїнського об’єднання “Свобода”. Цього разу піар-акцію влаштували в Брюсселі; її мета – відволікти увагу євроспільноти від проблеми вибіркового правосуддя в Україні, яку сьогодні може розглядати Парламентська асамблея Євро-НЕСТ. Учорашні узгоджені заяви Сівеца та Кожари пов’язані з тим, що сьогодні Парламентська асамблея Євро-НЕСТ почне розглядати питання вибіркового правосуддя в Україні, іншими словами – питання незаконного засудження Юлії Тимошенко. Власне, для відволікання уваги європейських політиків і пересічного європейця від проблеми порушення прав Тимошенко та інших громадян України, а також для дискредитації опозиції і була організована ця брудна піар-акція. Проте цілком очевидно, що найбільше вони бояться саме “Свободи”, - сказав політик.

За його словами, такого роду провокативні заяви побудовані на старій брехні про “антисемітизм “Свободи”.

“Висловлювання Кожари про те, що, мовляв, якщо “Свобода” порушить закон, її притягнуть до суду, взагалі виглядають кумедно. Втім, міністр фактично підтвердив усій Європі, що до цього часу свободівці не порушували законодавства України, зокрема про захист прав людини незалежно від національності й віросповідання. Зауважу, що керівникові МЗС зовсім не личать такі висловлювання, він має дбати про авторитет держави, а не підігравати партії влади”, – наголосив Панькевич.

Він також висловив думку, що чи не вперше на європейському рівні Партія регіонів застосувала вкрай брудну технологію проти внутрішньої опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в Брюсселі міністр закордонних справ України, заступник голови Партії регіонів Леонід Кожара заявив про можливість судових позовів до ВО “Свобода”, якщо її представники порушать закони, зокрема, своїми радикальними діями.

“Як тільки вони порушать закон, правляча партія і політична система подадуть на “Свободу” до суду”, - сказав Л.Кожара у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

Відповідаючи на запитання щодо діяльності партії “Свобода”, він висловив стурбованість посиленням впливу радикальних та націоналістичних партій.

При цьому міністр зазначив, що і влада, і правляча партія уважно стежать за діяльністю “Свободи”, в тому числі за її заявами. Кожара нагадав, що в Україні діє законодавство, яке забороняє фашистську риторику.