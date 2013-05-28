Кузьмін: Тимошенко є найбільш привілейованою засудженою у світі

«Немає якихось законів, які б категорично таку можливість виключали, але це не таке просте питання, як вам здається. Для лікування її у Німеччині потрібні взаємні політичні міждержавні рішення. Але така можливість точно є», - заявив Кузьмін в інтерв'ю журналу «Форбс Україна».

За його словами, захворювання, яке вона усім демонструє як тяжке, - це звичайна міжхребетна грижа. «На ці грижі страждає близько 80% населення світу старше за 40 років, до речі, у тій колонії, де Тимошенко відбуває покарання, більш як 100 жінок мають подібний діагноз. І ніхто, відмітьте, не запрошує їх на лікування за кордон. А от у цьому я бачу вибіркове ставлення винятково на користь засудженої Тимошенко», - відзначив Кузьмін.

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При цьому він відзначив, що Тимошенко є найбільш привілейованою засудженою у світі.

«Більше привілейованої засудженої у світі, ніж вона, немає. Окрема палата у цивільній лікарні з санвузлом і кімнатою для прийому відвідувачів, з сучасною побутовою технікою, зв'язком, особистим лікарем, масажистом тощо. Вона не носить одяг, який мають носити засуджені. Її лікують німецькі лікарі, яких спеціально з Німеччини для неї привозять. Вона мало не щодня приймає відвідувачів, послів, родичів. Я не продовжуватиму далі. І що, ви думаєте, ніхто в Європі цього не знає? Не бачить? Усі знають і усі бачать. Це подвійні стандарти. Багатим і впливовим і у в'язниці живеться краще, ніж звичайним громадянам на волі. От така «вибіркова справедливість» і «вибіркова демократія», - підкреслив Кузьмін.

Також перший заступник генпрокурора підкреслив, що Президент може помилувати Тимошенко після розгляду у судах усіх справ проти неї.

«Саме таку позицію озвучила Комісія з помилування при Президентові України. Отже – звільнення засудженої Тимошенко можливе, але це виняткове право Президента, і умовою для помилування є закінчення усіх судових процедур», - сказав Кузьмін.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році генеральний прокурор Віктор Пшонка неодноразово підкреслював, що українським законодавством не передбачено вивезення засуджених на лікування за кордон.

28 квітня 2012 року Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Міністерство закордонних справ Німеччини веде переговори з властями України про перевезення Ю.Тимошенко на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Разом з тим адвокати екс-прем'єра наполягали, що законодавство України дозволяє лікування ув'язненого за межами країни.