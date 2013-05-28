Кузьмін: Януковича хотіли звинуватити у вбивстві Щербаня за допомогою фальшивих плівок

Про це перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін сказав в інтерв'ю журналу «Форбс Україна».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є серед допитаних у справі громадян України політики й народні депутати зокрема, Кузьмін зазначив, що є дуже багато фактів, що підлягають перевірці.

«Ні для кого не секрет, що, приміром, у Чехії, яка надала політичний притулок деяким нашим громадянам, проводилися заходи з дискредитації української влади та особисто Президента України», - сказав він.

За словами Кузьміна, під виглядом політичного притулку людям надали майданчик для фальсифікації матеріалів слідства.

«А за заявою Мельниченка (колишній майор Управління державної охорони Микола Мельниченко - УНІАН), такі фальсифікації планувалися. Обговорювалася можливість звинувачення Президента Віктора Януковича в організації вбивства Євгена Щербаня», - зазначив заступник генпрокурора.

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Він додав, що Мельниченку пропонували стати учасником цієї провокації. «Йому пропонували стати учасником фальсифікацій плівок записів, що підтверджують цю версію. За це йому пропонували гроші. Мельниченко зробив офіційну заяву із цього приводу» - повідомив Кузьмін і додав, що заяву прийнято й за нею проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Чехія надала політичний притулок колишньому міністру економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдану Данилишину, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про завдання матеріальних збитків державі. Данилишина було оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Також політичний притулок у Чехії в січні 2012 року отримав чоловік екс-прем'єр-міністра Олександр Тимошенко.