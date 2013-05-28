Кузьмін: ГПУ продовжує перевіряти законність фінансування «Батьківщини»

Про це перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін сказав в інтерв'ю журналу «Форбс Україна».

«Перевірка продовжується, подробиці поки що повідомити не можу. Зараз ми одержуємо з-за кордону документи, аналізуємо їх, ведеться робота», - сказав він.

Крім того, відповідаючи на запитання журналіста, Кузьмін зазначив, що ГПУ не порушувала кримінальні справи щодо голови політради партії «Батьківщина» Олександра Турчинова.

У той же час, Кузьмін нагадав, що Наталія Окунська - колишня дружина захисника екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергія Власенка - подала кілька заяв про її побиття колишнім чоловіком. Окунська також обвинувачує його в несплаті аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Окунська обвинувачує Власенка і в тому, що він усиновив неповнолітню дитину, а потім відмовився від усиновлення і матеріальної підтримки цієї дитини.

«Вона обвинувачує його й в інших правопорушеннях, пов'язаних з податками і фінансами. Декілька судово-медичних експертиз підтвердили наявність у заявниці тілесних ушкоджень. Вона справді зазнавала побоїв, від яких непритомніла, і її доставляли до лікарні. Саме за цими фактами прокуратура проводить розслідування», - сказав Кузьмін.

Довідка УНІАН. 19 грудня 2012 року Кузьмін заявив, що Генпрокуратура почала перевірку законності фінансування виборчих кампаній Блоку Юлії Тимошенко в період з 2007 по 2010 роки, оскільки є об'єктивні підозри, що вони фінансувалися іноземними офшорними компаніями, і частина коштів (близько 100 млн. дол.) була виставлена на заступника голови партії Григорія Немирю.