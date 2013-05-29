Єфремов: українцям поки що чітко не пояснили переваги Митного союзу

"Якщо буде сформовано думку в суспільстві, що вступ до МС сприятиме покращенню життя громадян України, то проблем особливих не буде з цим питанням. Але, на жаль, зараз багато, м'яко кажучи, не зовсім позитивно оцінюють дії керівництва нашої держави, якщо вони спрямовані на більш тісне зближення з РФ", - сказав Єфремов в інтерв'ю РІА «Новости».

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На його думку, неоднозначне ставлення українських громадян із приводу участі України в МС може бути пов'язане з недостатнім рівнем інформування громадськості про об'єднання як всередині держави, так і з боку Російської Федерації.

"Можливо, ті сигнали, які йдуть сьогодні від країн-учасниць Митного союзу, в більшості своїй носять негативний характер", - додав Єфремов. Він також підкреслив, що надання Україні статусу спостерігача в МС піде на користь не лише українській стороні, але й учасникам союзу.