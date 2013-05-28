Єфремов: Російська мова поки що не стане державною

Про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в інтерв'ю РІА Новости.

"У нас немає в парламенті 300 голосів, які були б віддані за підтримку даного законопроекту. І лише у зв'язку з цим це питання не вирішується", - сказав Єфремов. Крім того, за його словами, в Україні це питання сильно політизується.

"В Україні досить велика кількість людей, які є супротивниками даного питання, тому вносити його зараз і "ламати через коліно" означає дестабілізувати положення справ у державі, з чим ми не можемо не рахуватися", - додав лідер фракції ПР.