Єфремов: Російська мова поки що не стане державною
15:29, 28 травня 2013Політика
1636 0
Російська мова поки що не може одержати статус державної в Україні через відсутність необхідного рівня підтримки в українському парламенті і неоднозначне ставлення до цього питання в суспільстві.
Єфремов: Російська поки що не стане державною
Про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в інтерв'ю РІА Новости.
"У нас немає в парламенті 300 голосів, які були б віддані за підтримку даного законопроекту. І лише у зв'язку з цим це питання не вирішується", - сказав Єфремов. Крім того, за його словами, в Україні це питання сильно політизується.
"В Україні досить велика кількість людей, які є супротивниками даного питання, тому вносити його зараз і "ламати через коліно" означає дестабілізувати положення справ у державі, з чим ми не можемо не рахуватися", - додав лідер фракції ПР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter