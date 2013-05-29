Головне за день: огляд топ-новин

МОЗ виправдав клініку, яка відмовилася допомогти пораненому киянину

МОЗ не знайшов провини в діях столичної клініки Healthy&Happy, яку звинувачували в ненаданні допомоги 34-річному Анатолію Парфенюку. 23 квітня невідомий ударив його ножем на вулиці Саксаганського, 32. Через дорогу від місця трагедії знаходиться клініка, куди звернулися за допомогою перехожі. Бігали до лікарів тричі, але дівчина в приймальні відповіла, що приймають вони тільки «за попереднім записом». Вмовили надати допомогу ще живому Анатолію тільки після погроз викликати журналістів з камерами. Через деякий час лікар прийшов, але Парфенюк вже помер.

Чоловік Тимошенко стверджує, що Мельниченко «ліг» під Кузьміна

Чоловік Тимошенко стверджує, що Мельниченко пропонував йому звинуватити Януковича у вбивстві Щербаня.

Назарбаєв: ЄЕР схвалила статус спостерігача для України

Євразійська економічна рада підтримала прагнення України мати статус спостерігача в його інтеграційних організаціях. «Україна висловила бажання мати статус спостерігача в Митному союзі єдиного економічного простору і в майбутньому в Євразійському союзі», - сказав Назарбаєв, додавши, що сьогодні Президенти Росії, Білорусі і Казахстану підтримали цю пропозицію. Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано у Мінську в п’ятницю.

Харків затопила раптова злива (фото і відео)

Сьогодні, 29 травня, близько 14 години, Харків залила злива, яка паралізувала рух на вулицях. На вулиці Полтавський шлях утворилася кілометрова пробка, а в районі вулиці Дмитрівської - ціле "озеро", в якому застрягли кілька міських маршруток з пасажирами і легковими авто.

У Путіна не вважають поступкою статус спостерігача для України

У Москві не вважають поступками рішення країн-учасниць Митного союзу надати в перспективі статус спостерігача Україні.

Азарова переконали, що судитися з Газпромом - пропаща справа

Азаров думає, що газову угоду, укладену з Російською Федерацією попереднім українським урядом, можна розірвати лише шляхом переговорів. Азаров відзначив, що представники опозиції, які несуть пряму відповідальність за підписання з Росією вкрай невигідної газової угоди, поширюють брехливу інформацію, ніби влада не намагалася розірвати цю кабальну угоду. Більш того, за словами Азарова, опозиційні політичні сили ініціюють позов до уряду щодо його бездіяльності.

Кількість українців, які виїжджають за кордон на заробітки, скорочується - ЗМІ

В останні роки кількість трудових мігрантів скоротилася з 1,5 млн до менше 1,2 млн людей. І хоча знайти роботу стало складніше, за неї українцям все ще платять втричі більше, ніж в Україні - в середньому $ 930 на місяць. Експерти прогнозують, що в найближчі два-три роки міграційний потік не зросте: молоді без стажу складно знайти підходящу роботу, а українці середнього віку, які хотіли працевлаштуватися за кордоном, вже спробували свої шанси.