Назарбаєв: ЄЕР схвалила статус спостерігача для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Астані Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

«Україна висловила бажання мати статус спостерігача в Митному союзі єдиного економічного простору і в майбутньому в Євразійському союзі», - сказав Назарбаєв, додавши, що сьогодні Президенти Росії, Білорусі і Казахстану підтримали цю пропозицію.

За словами Назарбаєва, буде підготовлено відповідні документи, які можуть бути підписані на наступному засіданні Вищої Євразійської економічної ради.

При цьому Назарбаєв уточнив, що наступне засідання планується провести восени в Москві.

Як повідомлялося, сьогодні в Астані проходить засідання Вищої Євразійської економічної ради за участю президентів Казахстану, Білорусі і Росії. Головні теми зустрічі - перспектива створення Євразійського економічного союзу і розширення взаємодії країн-учасниць Митного союзу з Киргизією і Україною - президенти цих країн Алмазбек Атамбаєв і Віктор Янукович також прибули до столиці Казахстану.

З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). Передбачається, що всередині ЄЕП буде забезпечено вільне переміщення товарів, послуг і капіталів через державні кордони країн-учасниць. Разом з утвореним раніше Росією, Білоруссю і Казахстаном Митним союзом ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу (ЄАС), ідею якого ще в 1994 році запропонував казахстанський Президент Нурсултан Назарбаєв.