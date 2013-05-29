У Путіна не вважають поступкою статус спостерігача для України

Як повідомляє РІА "Новости", про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це абсолютно не поступка. Ми вітаємо прагнення України бути ближчою до інтеграційних процесів", - сказав Пєсков. Він нагадав, що за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради в середу було підписано рішення, відповідно до якого голові Євразійської економічної комісії Віктору Христенку доручено опрацювати і в Мінську підписати з прем'єром України Миколою Азаровим меморандум, який "зафіксує прагнення України орієнтуватися на інтеграційні процеси" .

Пєсков зазначив, що робота з формування економічних об'єднань у багатьох країнах світу йшла десятиліттями. "Це дуже скрупульозна, кропітка, розтягнута за часом робота, але воно приносить конкретні дивіденди кожній з країн-учасниць", - додав він.

Раніше в Москві неодноразово говорили, що Україна може отримати всі вигоди від співпраці з об'єднанням тільки за умови повноцінного членства.

Київ говорив про намір брати участь в особливому форматі "3 +1", зберігаючи при цьому можливість для економічного співробітництва з Євросоюзом.

Раніше заступник генерального секретаря ЄврАзЕС Сергій Глазьєв заявив, що Україна подала заявку на отримання статусу спостерігача при Вищій Євразійській економічній раді, що в перспективі означає приєднання до Митного союзу. Він пояснив, що вступити в Євразійський союз Україна зможе, попередньо вступивши в Митний союз. Глазьєв зазначив, що при цьому Україна не зможе брати участь в аналогічних угодах з Євросоюзом.