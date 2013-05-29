Опитування: 42% експертів вважають акцію «Вставай, Україно!» неефективною

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування «Оцінка політичної ситуації в Україні в контексті проведення протестних акцій опозиції та об'єднання опозиційних політичних сил», проведеного 23-28 травня 2013 Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

42,9% опитаних вважають зазначену акцію неефективною і не здатною забезпечити досягнення поставленої опозицією мети.

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Половина опитаних (50,0%) вважають акцію «Вставай, Україно!» частково ефективною. При цьому тільки двоє з опитаних експертів (7,1%) вважають акцію ефективною і здатною призвести до зростання протестних настроїв у суспільстві.

Експертне опитування «Оцінка політичної ситуації в Україні в контексті проведення протестних акцій опозиції та об'єднання опозиційних політичних сил» проведене 23-28 травня 2013 Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Всього під час дослідження було опитано 28 кваліфікованих політичних експертів - відомих політологів, соціологів, аналітиків і журналістів, компетентних у темі дослідження. Відбір здійснювався за допомогою методу рекомендації та шляхом аналізу аналітичних публікацій з політичної ситуації в Україні у вітчизняних ЗМІ.

В опитуванні взяли участь наступні експерти: Бала Віталій (політолог, політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій), Біденко Артем (політолог, експерт з рекламних комунікацій), Богуш Денис (політтехнолог, президент компанії Bohush Communications), Булавін Олександр (політолог), Булгак Павло (журналіст, політичний експерт), Видрін Дмитро (політтехнолог), Гайдай Сергій (політтехнолог, директор зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»), Голобуцький Олексій (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій), Джангіров Дмитро (політолог, політтехнолог), Жданов Ігор (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»), Копатько Євген (соціолог, голова компанії «Research and Branding Group»), Кругляковський Павло (політтехнолог), Віталій Кулик (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства ), Луценко Анатолій (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач), Макітра Ярослав (політтехнолог), Матвієнко Костянтин (політолог, експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»), Михальченко Микола (політолог, соціолог, завідувач відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф. Кураса НАН України), Поляков Володимир (політтехнолог), Попов Ігор (політолог), Портников Віталій (журналіст, президент телеканалу TВі), Романенко Юрій (політтехнолог), Солонтай Олександр (політичний експерт ), Стоякін Василь (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»), Таран Сергій (політолог, Голова Правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір»), Філіндаш Євген (політолог), Цибулько Володимир (політолог), Черненко Олександр (політичний експерт, голова Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України»).