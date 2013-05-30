Томбінський думає, що Росія створюватиме перепони для асоціації України у ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський під час виступу на Другому національному експертному форумі «Україна - 2013. Порядок денний», організованому Інститутом Горшеніна.

За словами посла ЄС, на даний час є дуже обмеженою інформація щодо умов, на яких співпрацюватиме Україна з Митним союзом.

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Як сказав Томбінський, в українському уряді переконують, що планується підписання меморандуму, яким буде передбачено статус України як спостерігача. Він висловив сподівання, що даний статус не накладатиме жодних зобов’язань на Україну перед Митним союзом.

Водночас Томбінський додав: “Але ми побачимо, як буде розвиватися ситуація”.

Також посол Євросоюзу сказав: «Гадаю, Російська Федерація може використати усі можливі засоби для створення перепон для асоціації України» у ЄС.

У свою чергу віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич зауважив, що сьогодні складається дивна ситуація, коли немає достатньої інформації щодо рамок співпраці між Україною та Митним союзом.

За словами Протасевича, принципи співпраці з ЄС спираються на прозорість, інформованість, а документи, що підписуються, є загальнодоступними, з ними можна ознайомитись.

Водночас віце-президент Європарламенту сказав, що сьогодні не є зрозумілим, які документи будуть підписуватися з Митним союзом, і на яких умовах Україна співпрацюватиме з цією структурою.