Семеро осіб поранено внаслідок вибуху в центрі Брюсселя

Семеро осіб зазнали поранень внаслідок вибуху й пожежі, що почалася потім, у будинку на бульварі Анспах у центрі Брюсселя.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на представника брюссельської пожежної служби П‘єра Мейса. "Наразі ведеться гасіння пожежі, всіх жителів будинку евакуйовано", - зазначив він. Причину вибуху поки не встановлено. За попередньою версією, вибухнув газовий балон. Поліція почне розслідування інциденту після ліквідації пожежі.

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