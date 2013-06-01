Семеро осіб поранено внаслідок вибуху в центрі Брюсселя
14:35, 01 червня 2013Політика
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Семеро осіб зазнали поранень внаслідок вибуху й пожежі, що почалася потім, у будинку на бульварі Анспах у центрі Брюсселя.
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на представника брюссельської пожежної служби П‘єра Мейса.
"Наразі ведеться гасіння пожежі, всіх жителів будинку евакуйовано", - зазначив він.
Причину вибуху поки не встановлено. За попередньою версією, вибухнув газовий балон. Поліція почне розслідування інциденту після ліквідації пожежі.
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