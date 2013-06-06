Янукович пропонує змінити систему місцевих виборів

Президент України Віктор Янукович пропонує передати призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування у компетенцію Центральної виборчої комісії (зараз ці вибори призначає Верховна Рада України - УНІАН) та впровадити двотурову систему виборів сільських, селищних, міських голів.

Про це йдеться у щорічному посланні Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у посланні, створення сприятливих умов для розвитку громадської участі у місцевому самоврядуванні може відбутися завдяки реалізації таких заходів з реформування нормативно-правової бази місцевої демократії.

Зокрема, необхідне реформування системи виборів до місцевих рад. По-перше, необхідно передати призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування у компетенцію Центральної виборчої комісії, причому за ухилення від винесення відповідного рішення мають передбачатися санкції. У Бюджетному законодавстві має бути передбачене щорічне фінансування позачергових виборів. По-друге, має бути забезпечене право самовисування кандидатів до всіх органів місцевого самоврядування. По-третє, необхідне впровадження двотурової системи виборів сільських, селищних, міських голів, наголошує Президент.

Президент пропонує запровадити заборону ініціювання процедур місцевої демократії з предмета, що не належить до сфери компетенції органів місцевого самоврядування.

Має відбутися фіксація на рівні законодавства права груп громадян (а не лише органів місцевого самоврядування) на ініціювання тих чи інших процедур місцевої демократії (крім місцевого референдуму). При цьому на рівні національного законодавства має бути визначено межі кількості ініціаторів процедури залежно від кількості населення територіальної громади, а в статутах територіальних громад – точна кількість відповідно до встановлених законом норм.

Необхідно розробити типові положення про проведення громадських слухань, зборів громадян за місцем проживання та про місцеву ініціативу. Ці документи мають стати зразками для розроблення відповідних нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування. При цьому органи місцевого самоврядування територіальних громад мають бути зобов’язані законом затверджувати такі положення.

Щодо громадських слухань необхідна конкретизація часового обмеження їх проведення. Так, громадські слухання не можуть проводитися протягом одного року лише з одного й того самого питання. Визначення суб’єкта ініціювання (не лише ініціативні групи, але й громадські організації). Встановлення порядку розгляду пропозицій, терміну розгляду, способу оприлюднення відповіді.

Щодо зборів громадян Президент пропонує встановити порядок обрання делегатів для участі у зборах. Визначення кола посадових осіб місцевого самоврядування, присутність яких на зборах є обов’язковою. Впровадження порядку врахування наслідків зборів у діяльності органів місцевого самоврядування.

Щодо місцевої ініціативи глава держави пропонує визнавати предметом місцевої ініціативи лише готового проекту рішення (або нормативно-правового акта). Необхідне також упровадження двоетапної процедури розгляду місцевої ініціативи: на першому етапі – консультації між ініціативною групою та місцевою радою щодо доцільності розгляду даного питання; на другому (в разі недосягнення консенсусу щодо ініціативи) – збирання підписів громадян та обов’язковий розгляд ініціативи місцевою радою за результатами підписної кампанії.