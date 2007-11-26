Кріль заявляє про змову частини лідерів НУ-НС і БЮТ заради портфелів

Народний депутат України від блоку НУ-НС, заступник голови партії «Наша Україна» Ігор КРІЛЬ називає “змовою” частини лідерів політичних сил ті переговори зі створення демократичної коаліції, що відбулися між НУ-НС і БЮТ по завершенні дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це І.КРІЛЬ заявив у коментарі УНІАН у контексті ситуації навколо коаліційного процесу.

На переконання депутата, “створення в такий спосіб демократичної коаліції загрожує повторенням сценарію формування помаранчевого уряду після виборів Президента України”.

«Ми вже це проходили у 2005 році. Згадаймо підкилимні інтриги, колотнечу у владі та розподіл портфелів за часів уряду ТИМОШЕНКО, коли «коаліційні союзники» були готові перегризти одне одному горло», – заявив І.КРІЛЬ.

За його словами, «на початку жовтня 2007 року, по завершенні парламентських виборів, відбулись не переговори щодо створення демократичної коаліції, а змова частини лідерів політичних сил заради розподілу посад”. При цьому І.КРІЛЬ заявив: “Перший доказ тому – висунення на посаду голови Верховної Ради В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Такі питання повинні вирішуватись чесно і прозоро».

Водночас, за словами І.КРІЛЯ, «кандидатура КИРИЛЕНКА навіть не розглядалась на Політичній раді партії, і це свідчить про змову та особисту зацікавленість у портфелях”.

У цьому контексті І.КРІЛЬ наголосив: “Якщо це не так, то нехай КИРИЛЕНКО відмовиться від посади спікера», і додав, що має право таке заявляти, бо заздалегідь відмовляється від будь-яких посад у владних структурах.

«Я не проти демократичної коаліції, але я проти «дерібану» посад», – заявив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН та інші ЗМІ з посиланням на прес-службу НУ-НС, 1 жовтня на засіданні Політради блоку було прийнято рішення про доручення голові Політради В’ячеславу КИРИЛЕНКУ провести переговори з Блоком Юлії Тимошенко щодо підписання угоди про створення демократичної коаліції.

5 жовтня прес-служба Президента України повідомила про те, що Віктор ЮЩЕНКО доручив лідерам БЮТ і НУНС провести переговори, мета яких - затвердження проекту коаліційної угоди про створення демократичної парламентської більшості.

8 жовтня прес-служба НУ-НС повідомила, що Політрада блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” одностайно запропонувала обрати голову Політради В.КИРИЛЕНКА головою Верховної Ради України шостого скликання. При цьому зазначалося, що до складу Політради входять голови всіх дев’яти партій – учасниць блоку, і що раніше кандидатуру В.КИРИЛЕНКА для обрання спікером нового парламенту підтримала Президія очолюваної ним партії “Народний Союз Наша Україна”.

15 жовтня лідери БЮТ та блоку НУНС в присутності преси підписали угоду про створення демократичної коаліції, зокрема, угоду підписали Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО і В.КИРИЛЕНКО.

17 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що підтримує спільний план дій БЮТ і блоку НУ-НС та їхній намір сформувати більшість у парламенті.

Зокрема, зазначивши, що з волі людей більшість на виборах отримали сили, які підтвердили відданість демократичним і європейським цінностям, і що це – вже сталий і незмінний рух, В.ЮЩЕНКО заявив: “15 жовтня Блок Юлії Тимошенко і блок «Наша Україна – Народна самооборона» представили Президенту України свій спільний план дій і заявили про готовність сформувати більшість у парламенті України. Підтримую цей намір. Підкреслюю: ці сили взяли на себе відповідальність за розвиток ситуації і продуктивну роботу у вищому законодавчому органі”. При цьому Президент зазначив, що очікує на утворення більшості коаліцією з моменту відкриття сесії Верховної Ради.

Водночас, станом на 26 листопада угоду про створення коаліції з БЮТ не підписали семеро депутатів від НУ-НС, зокрема, Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНІЩУК, І.КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.