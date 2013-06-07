Екс-голова ФДМ сумнівається, що Криворіжсталь повернуть Ахметову і Пінчуку

Відновлення провадження у справі про незаконність реприватизації «Криворіжсталі» за позовом промислово-фінансового консорціуму «Інвестиційно-металургійний союз» можна розцінювати як чинник тиску на теперішнього власника підприємства.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив екс-голова Фонду державного майна України Олександр Бондар.

За його словами, певний час ведеться досить масована, в тому числі й інформаційна кампанія з дискредитації нинішніх власників підприємства, зокрема, недавно цій темі було присвячено ток-шоу на одному з провідних каналів країни. На думку Бондаря, це може свідчити про те, що відновлення судового слідства з цього питання є не випадковим. Водночас Бондарю важко відповісти, які конкретно цілі ставлять перед собою ініціатори цієї кампанії. Він також зазначив, що суд, скоріш за все, навряд чи задовольнить вимогу позивача про реприватизацію. Скоріш за все, вважає Бондар, ця справа й далі знаходитиметься в підвішеному стані.

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За словами екс-голови Фонду держмайна, менш вірогідним може бути сценарій, коли суд дійсно винесе ухвалу про визнання недійсними прав нинішнього власника «Криворіжсталі» на це підприємство. В такому разі, вважає Бондар, міжнародний інвестиційний імідж держави просто буде знищений, а українській владі доведеться повертати «АрселорМіттал» заплачені компанією кошти за акції «Криворіжсталі» в загальному розмірі 24 млрд грн.

«З яких фондів будуть узяті ці гроші, як прості платники податків, ті ж пенсіонери, поставляться до того, що з їхніх коштів повертатимуться гроші інвестору – питання залишається відкритим», - сказав Бондар. Водночас він зазначив, що якщо все-таки суд задовольнить позов, то, відповідно до позовних вимог, «Криворіжсталь» автоматично буде повернена у власність позивача - консорціуму ІМС.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд м. Києва відновив провадження у справі про незаконність реприватизації «Криворіжсталі» за позовом промислово-фінансового консорціуму «Інвестиційно-металургійний союз», який в 2004-2005 рр. знаходився під контролем бізнесменів Ріната Ахметова і Віктора Пінчука.

При цьому фінансово-промислова група СКМ заявила, що не робила ніяких дій стосовно відновлення судового слідства щодо визнання незаконним наказу Фонду державного майна України, яким він скасував результати приватизаційного конкурсу в 2004 р. із продажу 93,02% акцій «Криворіжсталі», переможцем у якому був визнаний консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» (ІМС).

Нагадаємо, в червні 2004 р. 93,02% державних акцій підприємства “Криворіжсталь” були продані за 4,26 млрд грн консорціуму “Інвестиційно-металургійний союз”, учасниками якого виступили СКМ Ріната Ахметова і "Інтерпайп" Віктора Пінчука.

У серпні 2005 року акції було повернено в державну власність.

24 жовтня 2005 р. компанія Mittal Steel Germany GMBH була визнана переможцем конкурсу з продажу 93,02% акцій ВАТ “Криворіжсталь”. Реалізаційна ціна – 24,2 млрд грн (стартова ціна – 10 млрд грн).

У 2005 р. консорціум "ІМС" звернувся до суду з позовом про визнання незаконним наказу ФДМУ, що скасував результати проведеного в 2004 р. приватизаційного конкурсу з продажу 93,02% акцій "Криворіжсталі". Пізніше судочинство за даним позовом було припинено.

100% акцій СКМ належать українському бізнесмену Рінату Ахметову.