Луценко: У єдиного кандидата від опозиції має бути стартовий рейтинг не менше 30%

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершення судового засідання в Києво-Святошинському районному суді Київської області, який розглядає його скаргу на невідкриття Генпрокуратурою провадження проти посадових осіб, які виносили рішення про його затримання та арешт у грудні 2010 року.

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“У мене таке враження, що влада відчуває повну безкарність і самовпевненість. Відповіддю на це може бути одне: відомий кандидат від опозиції із стартовим рейтингом у 30%. Тоді, вибачте, менти почнуть сачкувати, чиновники зливати інформацію, олігархи класти яйця в усі кошики, і тоді у народу буде можливість обрати нову владу”, - сказав Луценко.