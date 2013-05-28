ЗМІ дізналися, про що Кваснєвський і Кокс говорили з Януковичем

Значну частину чергового візиту до України співголів Моніторингової місії Європейського парламенту – колишнього Президента Республіки Польща Олександра Кваснєвського і екс-президента Європарламенту Пета Кокса було присвячено реформуванню законодавства.

Представники Європарламенту напередодні зустрілися з Президентом України Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, радником Президента Андрієм Портновим і представниками громадських організацій, відзначає газета "КоммерсантЪ Украина" (№85 від 28 травня).

За інформацією джерел видання, цього разу Кокс і Кваснєвський приділили основну увагу реформуванню законодавства. Зокрема, в Адміністрації Президента йшлося про ухвалення нового закону про прокуратуру.

"Йшлося про підготовку до можливого підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Делегати доповідатимуть про те, чи є прогрес у частини імплементації нового Кримінального процесуального кодексу (КПК), підготовки закону про реформування прокуратури і судової системи", - повідомило джерело видання, коментуючи вчорашні зустрічі політиків.

У ЄС визнають, що питання реформування законодавства присутнє у діалозі місії і українських властей, підкреслюючи при цьому, що головним залишається питання Тимошенко, відзначає видання. "Робота місії сфокусирована на справі Юлії Тимошенко. Є і друга тема - запобігання повторенню випадків вибіркового правосуддя. У рамках цього мандата обговорюється закон про прокуратуру, КПК та інші закони, але це нітрохи не відволікає місію від головного завдання - пошуку вирішення у справі Тимошенко", - стверджує джерело газети в Страсбурзі, інформоване про деталі візиту.

Наголошується, що Кокс і Кваснєвський мають відзвітувати про роботу місії у другій половині вересня. Серед іншого вони мають представити Євросоюзу аргументи на користь підписання з Україною Угоди про асоціацію. До цього часу більш ймовірно, що Київ продемонструє прогрес у реформуванні законодавства, ніж вирішить питання Тимошенко, пише газета.

"Вони шукають аргументи, які могли б переконати Євросоюз у необхідності зближення з Україною. Проблема в тому, що цих аргументів не так вже й багато. Крім того, мета делегатів - переконати українську сторону в необхідності послідовних дій, які можна було б представити країнам - членам Євросоюзу як позитивні", - відзначив співбесідник видання, який був присутнім на зустрічі з членами місії.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Коксу і Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього очільника МВС Юрія Луценко.

Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.