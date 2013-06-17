Агентство нацбезпеки США намагалося прослуховувати Медведєва

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Guardian. Британське видання, у свою чергу, посилається на документи, надані колишнім співробітником ЦРУ та Агентства національної безпеки США Едвардом Сноуденом.

Згідно з переданими британським спецслужбам звітами АНБ, фахівці американо-британської бази радіоперехоплення Menwith Hill у графстві Північний Йоркшир намагалися розшифрувати дзвінки Медведєва та інших російських делегатів до Москви, які здійснювалися через супутникові канали зв'язку. Наскільки успішною була ця операція, газета не повідомляє.

У документах, що опинилися у розпорядженні The Guardian, також містяться свідчення того, що британські спецслужби за розпорядженням уряду Великобританії здійснювали електронне стеження за іноземними політиками під час зустрічей як голів держав, так і міністрів фінансів держав-членів «Великої двадцятки» (G20), що проходили в 2009 році в Лондоні.

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За даними газети, Британське агентство електронної безпеки GCHQ контролювало електронну переписку та телефонні дзвінки політиків. Йдеться, зокрема, про представників ПАР і Туреччини. Стеження здійснювалося за допомогою організованих спецслужбами інтернет-кафе, а також смартфонів Blackberry, що належали учасникам самітів. Цілодобове чергування забезпечували протягом конференцій 45 аналітиків, які формували короткі звіти щодо всіх телефонних дзвінків. Отриману інформацію спецслужби передали британському уряду.

У матеріалах підкреслюється, що інформація надходила не заднім числом, а в реальному часі, що дозволяло коригувати хід переговорів. Застосовувані спецслужбами технології прослуховування названо в документах «революційними».

Інформація про стеження під час самітів G20 була опублікована британською газетою напередодні відкриття саміту «Великої вісімки» в Північній Ірландії.