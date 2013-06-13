Організатор витоку про роботу спецслужб США розповів про кібератаки на Китай

Як розповів Сноуден в інтерв'ю китайській газеті The South China Morning Post, громадяни КНР і організації в Китаї та Гонконгу були предметом стеження з боку Агентства національної безпеки США (АНБ) за допомогою секретної програми PRISM з 2009 року, пише Лента.ру.

За словами Сноудена, метою хакерських атак були, зокрема, Китайський університет Гонконгу, місцеві державні чиновники, бізнесмени і студенти.

Він показав документи, які нібито доводять цей факт. При цьому в документах немає свідчень про те, що США збирали інформацію про китайську оборонну систему.

Загалом, як заявляє Сноуден, США здійснили понад 61 тисячу хакерських атак за останні кілька років, і сотні з них були спрямовані проти цілей у КНР.

Сноуден також оголосив, що має намір залишитися в Гонконзі і боротися за своє право жити там, незважаючи на небезпеку екстрадиції і суду в США. На його думку, Вашингтон використовує засоби дипломатичного тиску, щоб його вислали.

Сноуден знаходиться в Гонконзі з 20 травня. Він передав американським і британським ЗМІ інформацію про секретну програму спецслужб США для стеженню за громадянами різних країн.

Влада США визнали, що подібна програма справді існує, однак проводиться в рамках закону. Вашингтон підкреслює, що стеження велося тільки за іноземними громадянами заради запобігання терактів.