Організатор витоку про роботу спецслужб США розповів про кібератаки на Китай
Організатор витоку даних про роботу американських спецслужб, колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден розповів про хакерські атаки США на Китай.
Скріншот Інтерв'ю The Guardian
Як розповів Сноуден в інтерв'ю китайській газеті The South China Morning Post, громадяни КНР і організації в Китаї та Гонконгу були предметом стеження з боку Агентства національної безпеки США (АНБ) за допомогою секретної програми PRISM з 2009 року, пише Лента.ру.
За словами Сноудена, метою хакерських атак були, зокрема, Китайський університет Гонконгу, місцеві державні чиновники, бізнесмени і студенти.
Він показав документи, які нібито доводять цей факт. При цьому в документах немає свідчень про те, що США збирали інформацію про китайську оборонну систему.
Загалом, як заявляє Сноуден, США здійснили понад 61 тисячу хакерських атак за останні кілька років, і сотні з них були спрямовані проти цілей у КНР.
Сноуден також оголосив, що має намір залишитися в Гонконзі і боротися за своє право жити там, незважаючи на небезпеку екстрадиції і суду в США. На його думку, Вашингтон використовує засоби дипломатичного тиску, щоб його вислали.
Сноуден знаходиться в Гонконзі з 20 травня. Він передав американським і британським ЗМІ інформацію про секретну програму спецслужб США для стеженню за громадянами різних країн.
Влада США визнали, що подібна програма справді існує, однак проводиться в рамках закону. Вашингтон підкреслює, що стеження велося тільки за іноземними громадянами заради запобігання терактів.