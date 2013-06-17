Головне за день: огляд топ-новин

Більш повна інформаційна картина дня - у нашому огляді:

Агентство нацбезпеки США намагалося прослуховувати Медведєва

Агентство національної безпеки США намагалося прослухати телефонні розмови Дмитра Медведєва, який обіймав на той час посаду президента Росії, під час його візиту до Лондона на саміт «Великої двадцятки» у 2009 році.

ЗМІ: Яценюк не отримав важелів управління Батьківщиною

Незважаючи на побоювання членів "старої" Батьківщини, після приєднання до партії Фронту Змін контроль над партійною діяльністю не перейшов до соратників Арсенія Яценюка.

В Ірландії стартує саміт «Великої Вісімки»: говоритимуть про Сирію

У містечку Енніскіллені в Північній Ірландії відкривається дводенний саміт «Групи восьми» провідних країн світу.

Українців можуть змусити платити тисячу доларів за в'їзд в Росію

У Росії пропонують зобов'язати іноземців купувати міграційний вексель вартістю 30 тис. рублів (близько 1 тис. доларів США – УНІАН).

В Україні може з'явитися новий імпортер російського газу

В Україні може з'явитися ще один незалежний імпортер російського газу.

Яценюк просить Рибака сьогодні зв’язатися з Януковичем

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк просить голову Верховної Ради Володимира Рибака сьогодні зв’язатися з Президентом України Віктором Януковичем і назвати дату й місце зустрічі з представниками опозиції.

Кличко випередив Януковича в рейтингу (опитування)

Якби президентські вибори проходили наприкінці травня цього року, за лідера партії «УДАР» Віталія Кличка проголосували б 15,9% виборців, за нині діючого Президента Віктора Януковича - 14,3%.

ВР розгляне питання денонсації Харківських угод цього тижня

Цього тижня проектом розкладу засідань Верховної Ради України передбачено розгляд законопроекту про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Меркель шокована кадрами з Туреччини

Меркель вважає "дуже жорстокими" дії турецьких сил безпеки щодо учасників протестів.

Продовження харківського «бойовика»: міліціонери пікетували суд

У Харкові кілька десятків правоохоронців вимагали випустити з-під варти їхніх колег, затриманих за інцидент із суддею.

Донька каже, що Тимошенко не може навіть ступати

Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка продовжує лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, різко погіршився, вона практично не встає.

Венеціанська комісія пропонує пустити на вибори осіб із судимостями

Реформа української виборчої системи потребує комплексного підходу, а не точкових змін – Венеціанська комісія.

ЄС і США почали переговори про створення зони вільної торгівлі

Євросоюз і США офіційно оголосили про початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

Влада Туреччини погрожує направити війська проти протестувальників

Влада Туреччини попередила, що може використати армію для придушення протестів у Стамбулі й Анкарі.

Прем'єр Чехії офіційно попросився у відставку

Прем'єр-міністр Чехії Петр Нечас сьогодні вручив офіційне прохання про відставку Президентові Чехії Мілошу Земану після гучного скандалу, пов'язаного з найближчими співробітниками глави уряду.