Януковича просять вигнати Бродського - за матюки у Facebook

Черкаська міська рада на своєму 51-му пленарному засіданні 20 червня звернулася до Президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра України Миколи Азарова, голови Верховної Ради України Володимира Рибака з пропозицією розглянути доцільність перебування на займаній посаді голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайла Бродського.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного звернення проголосувало 36 депутатів із 60.

Підставою для розгляду та ухвалення цього звернення стали грубі висловлювання політика в соціальній мережі Facebook щодо депутата Черкаської міської ради Володимира Мамалиги.

«Пи--р. глаз будет на ж....», – так відреагував Бродський 15 червня на критику редакційної політики ТРК «ВІККА» депутатом Черкаської міської ради Мамалигою

Реакцію Бродського викликав пост Мамалиги у соціальній мережі Facebook щодо «тенденційного, непрофесійного та совкового матеріалу» місцевого телеканалу.

Міська рада вважає, що своєю поведінкою в соціальних мережах Бродський порушує Конституцію України статті Закону України «Про державну службу», які регламентують етику поведінки державного службовця, і цим підриває авторитет вищої ланки виконавчої влади в Україні.

«15 червня 20013 року у відкритій групі «Черкаси» соціальної мережі Facebook голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Бродський М.Ю. коментуючи повідомлення депутата кількох скликань Черкаської міської ради Мамалиги Володимира Володимировича вчинив брутальну лайку та погрози, що свідчить про його неетичну поведінку як високопосадовця, призначеного на свою посаду вашими розпорядчими документами», - говориться у зверненні.

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Крім того, депутати вважають, що продемонстрована Бродським демонстративна та публічна неповага до громадянина України є порушенням ст.17, Розділу ІV Закону України «Про державну службу», а саме Присяги державних службовців.

Бродський призначений головою Держкомпідприємництва в 2010 році. Політик відомий й тим, що є активним користувачем соціальних мереж – із 2007 року Бродський відкрив свій блог в LiveJournal, а з 2010 року особисто спілкується з користувачами в соціальній мережі Facebook.

Скріншот коментарів Бродського в Фейсбук