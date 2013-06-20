Львівська облрада просить МЗС розібратись з угорськими прикордонниками

Депутати Львівської обласної ради просять Міністерство закордонних справ України та посольство Угорської Республіки в Україні допомогти врегулювати ситуацію, яка склалася із перетином українцями кордону між Україною та Республікою Угорщина на пункті пропуску „Тиса – Захонь”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення прийняли депутати сьогодні на засіданні сесії Львівської обласної ради. За звернення проголосували 63 депутати.

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У своєму зверненні депутати облради зазначають: „упродовж останнього часу українці, які перетинають кордон України із Угорщиною із шенгенською візою, виданою Республікою Польща, мають проблеми. Працівники угорських служб, які здійснюють паспортний контроль на кордоні, час від часу без відповідних підстав не пропускають через кордон туристів, пересічних громадян та перевізників-українців, у яких є шенгенська віза, видана Генеральним консульством Республіки Польща, незважаючи на те, що громадяни України перетнули першим кордон тієї країни, що видала візу”.

Відтак Львівська облрада звернулася до Міністерства Закордонних справ та Посольства Угорської Республіки в України з проханням доручити ретельно розглянути питання з метою врегулювання ситуації. Крім того, надати офіційне пояснення причини відмови мешканцям України у перетині кордону.