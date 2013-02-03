Словаччина потеплішала до українців і почала видавати більше шенгенських мультивіз

Словаччина пішла назустріч українцям, і з січня почала видавати не одноразові, а довгострокові шенгенські візи.

Як наслідок - кількість віз, виданих диппредставництвами Словаччини у Києві і Ужгороді, різко зросла, пише ZN.UA

Упродовж січня словацькі дипломати видали українцям 6 тисяч віз, це майже удвічі більше, ніж у грудні.

Словаччина істотно розширила кількість категорій громадян, які можуть претендувати на мультивізу, включивши до переліку бізнес-поїздки і туризм.

За правилами, якщо людина ще жодного разу не була у країні, де діє Шенгенська угода, вона одержить візу на термін від шести місяців до двох років. Якщо ж вона вже мала "шенген", то може розраховувати на мультивізу строком від двох до п'яти років.

"Якщо у людини вже була віза, і вона її використовувала в рамках закону, тобто, якщо у неї була туристична віза і вона дійсно була там, де заявляла, і вчасно повернулася, - то можемо їй дати візу на 5 років", - пояснила генконсул Словаччини в Ужгороді Янка Буріанова.

Словацькі дипломати переконують, що їм також вигідне таке спрощення: за місяць дії нових правил, туроператори і власники готелів Словаччини вже відчули приплив українських туристів.

Як відомо, Україна добивається введення безвізового режиму з Євросоюзом. Угода про завершення першого етапу переговорів з даного питання може бути підписана на саміті Україна-ЄС 25 лютого.

Київ неодноразово висловлював занепокоєність порушеннями при видачі віз українцям деякими країнами ЄС. Із цього приводу в жовтні в Євросоюзі було почато розслідування.

22 січня комітет у закордонних справах Європарламенту схвалив спрощення порядку оформлення шенгенських віз для українців.