Польський експерт вважає, що Коморовському краще їхати до Луцька без Януковича

Президенту Польщі Броніславу Коморовському краще поїхати до Луцька для вшанування 70-ої річниці Волинської трагедії без Президента України Віктора Януковича, котрому також більше підходить власне такий варіант, який, швидше за все, був узгоджений під час сьогоднішніх розмов у польській Віслі.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив директор польсько-української фундації PAUC Ян Пэкло.

"Коморовський продемонструє, що йому вистачить відваги на те, аби стати самому око в око з українцями з Волині та уникне публічної присутності в товаристві Януковича, що все щораз більш негативно впливає на його імідж у Польщі та в ЄС", - відзначив співрозмовник.

Президент України в свою чергу уникне приїзду на Західну Україну, де до нього дуже критично ставляться, а також не буде створювати конфліктної ситуації з партією "Свобода", яку, на думку експерта, він "певною мірою контролює та не хоче дражнити".

"Це найкращий варіант для Януковича та Коморовського, та вони його допрацювали власне у Віслі", - сказав Пєкло.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Коморовський сьогодні після зустрічі з Януковичем підтвердив, що планує відвідати Луцьк з візитом 14 липня, зазначивши, що Президент України не зможе взяти участь в заходах з відзначення 70-ої річниці Волинської трагедії з "об'єктивних причин".

Глава Польської держави пояснив свій візит в Україну бажанням зберегти "добрий клімат примирення", започаткований спільною заявою польських та українських церков щодо Волинської трагедії.

Раніше представники канцелярії Коморовського та польські медіа повідомляли про намір польського президента переконати Януковича все-таки приїхати до Луцька, аби взяти участь у Волинських заходах.