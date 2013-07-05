На людей, які штурмували Врадіївську міліцію, завели кримінальну справу
06:38, 05 липня 2013Політика
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Справа про розгром Врадіївського райвідділу міліції не припинена.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Миколаївської області Андрій Курись на прес-конференції, присвяченій “врадіївській справі”.
Він підтвердив, що у справі про погром у райвідділі не затримано жодної людини, але кримінальне провадження не закрите.
«Розслідування проводитиметься, - сказав він, - встановлюватимуться всі обставини. Я вже висловлював свою позицію: протести можуть бути різних форм, але пошкодження майна, заподіяння тілесних ушкоджень – це злочини, які також повинні бути покарані», - наголосив прокурор.
Прокурор додав, що і з боку міліціонерів, і з боку жителів були постраждалі.
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