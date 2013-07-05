На людей, які штурмували Врадіївську міліцію, завели кримінальну справу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Миколаївської області Андрій Курись на прес-конференції, присвяченій “врадіївській справі”.

Він підтвердив, що у справі про погром у райвідділі не затримано жодної людини, але кримінальне провадження не закрите.

«Розслідування проводитиметься, - сказав він, - встановлюватимуться всі обставини. Я вже висловлював свою позицію: протести можуть бути різних форм, але пошкодження майна, заподіяння тілесних ушкоджень – це злочини, які також повинні бути покарані», - наголосив прокурор.

Прокурор додав, що і з боку міліціонерів, і з боку жителів були постраждалі.