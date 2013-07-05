Лідери опозиції сьогодні зустрінуться з послами країн ЄС

Сьогодні голова політради ВО "Батьківщина" та фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, голови фракцій "УДАР" Віталій Кличко та "Свобода" Олег Тягнибок зустрінуться з послами країн Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Батьківщина", у зустрічі візьме участь голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські. Початок зустрічі - о 14.30 у Представництві ЄС в Україні (вул. Володимирська, 101). На тему: Опозиція у ВР оголосила свій ультиматум Після зустрічі заплановане спілкування лідерів опозиції з журналістами.

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