Лідери опозиції сьогодні зустрінуться з послами країн ЄС
09:55, 05 липня 2013Політика
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Сьогодні голова політради ВО "Батьківщина" та фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, голови фракцій "УДАР" Віталій Кличко та "Свобода" Олег Тягнибок зустрінуться з послами країн Європейського Союзу.
Олег Тягнибок, Віталій Кличко і Арсеній Яценюк зустрінуться з дипломатами
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Батьківщина", у зустрічі візьме участь голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські.
Початок зустрічі - о 14.30 у Представництві ЄС в Україні (вул. Володимирська, 101).
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Після зустрічі заплановане спілкування лідерів опозиції з журналістами.
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