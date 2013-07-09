Головне за день: огляд топ-новин

Віце-президентом Єгипту став екс-глава МАГАТЕ ель-Барадеї

Ель-Барадеї куруватиме в уряді блок міжнародних відносин. Також тимчасовий президент Єгипту Мансур Адлі призначив на посаду прем'єр-міністра країни колишнього голову мінфіну Хазема ель-Беблаві.

До слова, як повідомив український МЗС, станом на сьогоднішній день в Міністерстві закордонних справ України відсутня інформація про загиблих чи постраждалих громадян України внаслідок протистоянь у Єгипті.

Сноуден погодився на пропозицію про політпритулок у Венесуелі

Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден 9 липня погодився на пропозицію влади Венесуели переселитися в цю країну й отримати там політичний притулок.

«Як і слід було очікувати, Сноуден дав згоду на пропозицію Мадуро про політичний притулок. Мабуть, цей варіант здався Сноуденом найнадійнішим», - написав голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков у своєму твіттері.

Проте пізніше з нез'ясованих причин повідомлення про згоду Едварда Сноудена прийняти політпритулок у Венесуелі зникло з мікроблога Олексія Пушкова.

У Болгарії потонув митрополит Кирило

У Болгарії загинув митрополит Варненський і Великопреславський Кирило, який після смерті патріарха Болгарського Максима з 10 листопада 2012 року є місцеблюстителем патріаршого престолу, тобто, фактично виконувачем обов'язків патріарха.

Голова Сейму Польщі вважає необхідним визнати Волинську трагедію "геноцидом"

Голова нижньої палати польського парламенту, Сейму, Єва Копач вважає за необхідне визнати Волинську трагедію, яка є найкривавішим польсько-українським конфліктом в історії відносин двох народів, "геноцидом" поляків.

"Правду не можна перекричати або передискутувати. 100 тисяч поляків, малих дітей, жінок, чоловіків, загинули тоді і це факти, щодо яких не повинні вестися дискусії", - зазначила вона.

У той же час, історичний скандал не надто вплинув на повсякденні робочі відносини двох держав. Так, Польська Республіка повідомила, що незабаром планує відкрити в Україні 17 нових візових центрів.

Яценюк сказав, хто готовий очолити ініціативу Тимошенко

Ініціативу екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з проведення Національного круглого столу щодо євроінтеграції готовий очолити почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький. Про це під час круглого столу "Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливу", скликаного Центром Разумкова на підтримку ініціативи Тимошенко про скликання Національного круглого столу «Розуміння заради європейського майбутнього», сказав лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк.

Путін привітав Януковича з днем ​​народження

Під час телефонної розмови голови держав обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та графік контактів на найвищому рівні.

Також Президента України намагалися привітати активісти КУПРу в масках диктаторів Каддафі, Хусейна, Гітлера і Сталіна, які мали намір привітати Президента України з днем ​​народження і вручити йому «членський квиток до клубу диктаторів». На той момент на вулиці Банковій на них уже чекав автозак і близько 15 співробітників міліції. Після того, як активісти намагалися пройти до Адміністрації Президента, за непокору міліції їх посадили в автозак і відвезли до райвідділу.

Також зранку в українських ЗМІ з'явилася інформація про закриття Лівадійського палацу для святкування дня народження президента. Як розповів один з працівників палацу, 9 липня Лівадійський музей закритий для відвідування, а всім співробітникам дали вихідний.

Проте пізніше в адміністрації президента запевнили, що до закриття палацу вони не мають стосунку: "Ми тут ні до чого - там просто відбувається урядова нарада. На сайті Кабміну є анонс цієї події", -повідомили в АП.

Госпсуд Києва закрив справу про реприватизацію Криворіжсталі

Господарський суд Києва вирішив не задовольняти позов консорціуму «Інвестиційно-металургійний Союз» (ІМС) до Фонду держмайна про скасування наказу від 2005 року про реприватизацію «Криворіжсталі». Суд ухвалив рішення на підставі неявки позивача.

Опікуни Охматдиту заявили, що лікарню використовують для прикриття розпилу державних коштів

Члени Опікунської ради Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», представники громадських організацій висловили глибоке розчарування нездатністю Кабінету міністрів України забезпечити безперебійне та своєчасне фінансування модернізації головної дитячої лікарні країни. Про це йдеться в їх відкритому зверненні до прем'єр-міністра Миколи Азарова.

«Опікунська рада Охматдиту категорично проти маніпуляцій і цинічного використання модернізації лікарні для прикриття чергового розпилювання державних коштів», - наголошується у зверненні.

Учасники протесту з Врадіївки йдуть до Умані

Вранці учасники протесту були в Голованівську Кіровоградської області, а вчора - в місті Первомайськ Миколаївської області, де залишили в РВВС свої вимоги. Після цього протестувальники вирушили до Умані.

У Москві на редакцію газети напали «хулігани з українськими гаслами»

"8 липня в 14:25 до редакції газети« Московський Комсомолець »з двору будинку 5 (на розі вулиці 1905 року і вулиці Костикова), вигукуючи гасла« Слава Україні! »,« Героям слава! »« Слава нації », організовано і в швидкому темпі підійшла натовп з декількох десятків молодих людей. Більшість були в медичних масках, з плакатами та фаєрами. Вони запалили на підході до ганку «МК» фаєри і мали намір проникнути всередину будівлі ", - повідомили у виданні.

Службі безпеки вдалося заблокувати вхід до редакції і викинути потрапив всередину фаєр.