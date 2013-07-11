У Миколаєві міліціонер напав на журналістку, забрав фотоапарат і розбив телефон

Про це УНІАН повідомила сама Барбарош.

За її словами, сьогодні будівлю по пр. Леніна, 101, у приміщенні якої розташована редакція, заблокували озброєні працівники спецпідрозділу міліції.

Коли кореспондент вийшла в хол подивитися, що відбувається, на неї й напав міліціонер.

"Цей здоровань розбив мій телефон, вихопив його і шпурнув на сходи", - повідомила Наталія.

За її словами, у неї відбирали фотоапарат, що висів на шиї, викручували руку і ремінець від фотоапарата її душив.

Все це відбувалося на очах у міліціонерів і працівників з інших офісів, які розташовані в цій будівлі.

Міліція протримала журналістку більш як 2 години в холі будівлі без засобів зв'язку, не пояснюючи в чому справа.

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Також, як передає кореспондент УНІАН, приблизно з 13-ї години до будівлі за адресою пр.Леніна, 101 не можна було зайти з вулиці, а у співробітників офісів і фірм, що розташовані в будівлі, відібрали телефони і утримували їх усередині будівлі.

У секторі зв'язків із громадськістю управління МВС Миколаївської області повідомили журналістам, що "в рамках кримінального провадження з розслідування скоєння вбивства співробітниками УМВС України в Миколаївській області здійснено санкціонований судом Центрального району обшук адміністративної будівлі, розташованої на перехресті пр. Леніна і вул. Інженерна".

Міліція не пояснює, на якій підставі в приміщенні тримали людей без зв'язку і можливості вийти, чому у журналіста відібрали техніку тощо.