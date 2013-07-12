Україна втратила 70 мільйонів євро допомоги ЄС, але сподівається отримати ще 150

Обіцяна реформа також може допомогти завершити переговори про нові програми обсягом понад 150 млн євро, пише Комерсант-Україна.

У той же час Брюссель повідомив Києву, що повністю відкликає 70 млн євро, виділених раніше на підтримку реформи у сфері держуправління.

"Україна безповоротно втратила 70 млн євро, виділених Євросоюзом раніше, оскільки пройшов термін освоєння цих коштів. Це не сприяє переговорам про виділення нових фондів для Східного партнерства", - повідомило джерело видання в Брюсселі.

У Єврокомісії також офіційно підтвердили, що Україна втратила право розпоряджатися 70 млн євро допомоги, що призначалася на голосно оголошену Януковичем реформу держслужби.

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Рішення про виділення коштів Брюссель прийняв ще на етапі розробки закону про держслужбу, але після публікації законопроекту виникли проблеми. Тоді в представництві ЄС заявили, що підсумкова версія закону не дає достатньої бази для створення незалежної, професійної, деполітизованою держслужби.

Є проблеми з виділенням всієї секторальної бюджетної підтримки, яку Брюссель зупинив у 2011 році, потім знову відновив на недовгий час і остаточно заморозив на початку 2012 року. Причиною зупинки фінансування називають необхідність провести реформу управління публічними фінансами.

Зараз Київ пообіцяв ініціювати цю реформу, і в Кабміні вже розроблені проект стратегії розвитку системи управління держфінансами і план її реалізації до 2017 року, які вже навіть встигли отримати свої зауваження від Єврокомісії. Якщо документ буде прийнятий, то ЄС може відновити фінансування програми. Мова йде про суму в 100 млн євро за п'ятьма замороженим програмами - у сферах енергоефективності, усунення бар'єрів у торгівлі, транспорту, управління кордонами та екології.