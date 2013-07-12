Україна втратила 70 мільйонів євро допомоги ЄС, але сподівається отримати ще 150
Кабмін погодився ініціювати реформу управління держфінансами, що повинна розблокувати близько 100 млн євро допомоги ЄС, виділених Україні раніше.
Обіцяна реформа також може допомогти завершити переговори про нові програми обсягом понад 150 млн євро, пише Комерсант-Україна.
У той же час Брюссель повідомив Києву, що повністю відкликає 70 млн євро, виділених раніше на підтримку реформи у сфері держуправління.
"Україна безповоротно втратила 70 млн євро, виділених Євросоюзом раніше, оскільки пройшов термін освоєння цих коштів. Це не сприяє переговорам про виділення нових фондів для Східного партнерства", - повідомило джерело видання в Брюсселі.
У Єврокомісії також офіційно підтвердили, що Україна втратила право розпоряджатися 70 млн євро допомоги, що призначалася на голосно оголошену Януковичем реформу держслужби.
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Рішення про виділення коштів Брюссель прийняв ще на етапі розробки закону про держслужбу, але після публікації законопроекту виникли проблеми. Тоді в представництві ЄС заявили, що підсумкова версія закону не дає достатньої бази для створення незалежної, професійної, деполітизованою держслужби.
Є проблеми з виділенням всієї секторальної бюджетної підтримки, яку Брюссель зупинив у 2011 році, потім знову відновив на недовгий час і остаточно заморозив на початку 2012 року. Причиною зупинки фінансування називають необхідність провести реформу управління публічними фінансами.
Зараз Київ пообіцяв ініціювати цю реформу, і в Кабміні вже розроблені проект стратегії розвитку системи управління держфінансами і план її реалізації до 2017 року, які вже навіть встигли отримати свої зауваження від Єврокомісії. Якщо документ буде прийнятий, то ЄС може відновити фінансування програми. Мова йде про суму в 100 млн євро за п'ятьма замороженим програмами - у сферах енергоефективності, усунення бар'єрів у торгівлі, транспорту, управління кордонами та екології.