У миколаївської міліції своя версія: це журналістка напала на УБОЗ

Управління міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області заперечує, що співробітник Управління боротьби з організованою злочинністю напав на журналістку і заявляє, що журналістка пошкодила палець начальникові відділу миколаївського УБОЗу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційній заяві УМВС.

"Під час сутички жінка, яка відрекомендувалася як кореспондент одного з інтернет-видань, завдала тілесні ушкодження начальникові відділу УБОЗ УМВС, пошкодивши йому палець", - сказано в повідомленні.

За даними міліції "під час проведення обшуку, через запасний вихід у будівлю проникли сторонні особи, які своїми діями перешкоджали законним діям співробітників міліції, - намагалися здійснювати фото і відеофіксацію слідчих дій".

Крім того, журналісти нібито ображали співробітників міліції і відмовлялися показати документи.

"У зв'язку з цим фактом, УБОЗ УМВС було викликано слідчо-оперативну групу Центрального РВ ММУ УМВС і зафіксовано напад на співробітника міліції при виконанні ним службових обов'язків і завдання тілесних ушкоджень. Зазначений факт внесено до Єдиного обліку. Жінка із заявами про неправомірні дії правоохоронців до співробітників слідчо-оперативної групи міліції не зверталася", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві міліціонер напав на журналістку podrobnosti.mk.ua Наталію Барбарош, відібрав її фотоапарат і розбив телефон.

11 липня будівлю на просп. Леніна, 101, у приміщенні якого розміщується редакція, заблокували озброєні працівники спецпідрозділу міліції. Коли кореспондент вийшла в хол подивитися, що відбувається, на неї і напав міліціонер.

У неї відбирали фотоапарат, що висів на шиї, викручували руку і ремінець від фотоапарата її душив.

Все це відбувалося на очах у міліціонерів і працівників з інших офісів, які перебувають у цій будівлі.

Міліція протримала журналістку більш як дві години в холі будівлі без засобів зв'язку, не пояснюючи, в чому справа.

У секторі зв'язків з громадськістю управління МВС Миколаївської області повідомили журналістам, що ”в рамках кримінального провадження з розслідування здійснення вбивства, співробітниками УМВС України в Миколаївській області здійснено санкціонований судом Центрального району обшук адміністративної будівлі, розташованої на перетині просп. Леніна і вул. Інженерна”.