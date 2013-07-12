Заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції залишили під арештом

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

"Захистом підозрюваного було внесено апеляцію щодо зміни обраного йому запобіжного заходу. Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким підозрюваному Ко. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє відомство.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура Миколаївської області 4 липня затримала майора міліції заступника начальника Врадіївського РВВС - начальника кримінальної міліції Михайла Кудринського.

Суд першої інстанції заарештував його до 31 серпня.

Ведеться розслідування злочину згідно з ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болючими і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями).

Довідка УНІАН, 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад). За підозрою в скоєнні цього злочину затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябиненка.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла жінка.

За приховання обставин події затримано звільненого начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі, і заарештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського.

Миколаїв. 12 липня. УНІАН. Апеляційний суд Миколаївської області відхилив апеляцію адвоката одного із заступників начальника Врадіївського райвідділу міліції, який підозрюється в спробі приховати злочин, здійснений щодо мешканки смт Врадіївка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

"Захистом підозрюваного було внесено апеляцію щодо зміни обраного йому запобіжного заходу. Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким підозрюваному Ко. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє відомство.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Миколаївської області 4 липня затримала майора міліції заступника начальника Врадіївського РВВС - начальника кримінальної міліції Михайла Кудринського.

Суд першої інстанції заарештував його до 31 серпня.

Ведеться розслідування злочину згідно з ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болючими і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями).

Довідка УНІАН, 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад). За підозрою в скоєнні цього злочину затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябиненка.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла жінка.

За приховання обставин події затримано звільненого начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі, і заарештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського.