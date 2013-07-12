Азаров полетів на ланч до Медведєва

Прем'єр-міністр Микола Азаров відбув до Сочі для зустрічі із головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

Як передає кореспондент УНІАН, Азаров проведе зустріч із Медведєвим у форматі "віч-на-віч".

Також глава українського уряду візьме участь у робочому ланчі з представниками української та російської делегацій. Крім того, планується підхід Азарова до представників українських ЗМІ.

У другій половині дня прем'єр повернеться до Києва.

До складу української делегації входять: віце-прем'єр Юрій Бойко, глава НАК "Нафтогаз України" Євген Бакулін, перший заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко та інші. З російського боку планується участь глави правління компанії "Газпром" Олексія Міллера, заступника міністра фінансів Сергія Сторчака, посла Росії в Україні Михайла Зурабова.