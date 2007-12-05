Янукович назвав голосування за Яценюка казармовою демократією

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає принизливою процедуру голосування депутатів фракцій БЮТ і НУ - НС за Голову Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Це дійство відображає реальний стан справ у коаліції, яку, на мій погляд, передчасно назвали демократичною. Та принизлива процедура, яку пройшли всі 227 депутатів, – це, швидше, казармова демократія, коли декілька постів перевіряють, як депутати проголосували», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду нагадав, що відповідно до Конституції і регламенту Верховної Ради обрання Голови ВР здійснюється в режимі таємного голосування.

У зв`язку з цим, на думку В.ЯНУКОВИЧА, коаліція демократичних сил не може бути ефективною. «Ми це знаємо з нашого попереднього досвіду. Сьогодні коаліція ще не відбулася, а популісти, яких досить у цій коаліції, вже починають давати оцінки уряду і перекручувати факти. Вони заздалегідь готують позицію із звинувачення своїх попередників у всіх проблемах», - припустив він.

Глава уряду також вважає, що новий склад Кабінету Міністрів має бути сформований в максимально короткі терміни. «Що швидше буде призначено новий склад Кабінету Міністрів, то швидше буде визначена відповідальність цієї коаліції», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.