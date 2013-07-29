Яценюк переконує, що Фронт змін скоро повністю віллється в Батьківщину

22:37, 29 липня 2013
Політика
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Об’єднання “Батьківщини” і “Фронту змін” закінчиться за декілька місяців.

Яценюк каже, що навіть написання заяви займає час

Процес об’єднання партій “Батьківщина” та “Фронт змін” закінчиться за декілька місяців.

Про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив в ефірі Радіо «Свобода».

“Навіть заяву написати і передати її (про вступ до “Батьківщини” — УНІАН) займає певний час. Я впевнений, що ми завершимо процес нанизу протягом декількох місяців”, - сказав Яценюк.

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Він наголосив, що нині в осередках триває дуже активна робота з об’єднання партій.

Водночас, коментуючи той факт, що небагато членів “Фронту змін” вступили до “Батьківщини”, Яценюк зазначив, що об’єднання відбулось лише декілька тижнів тому.

“Процес об’єднання іде в кожному районі, в кожному селі, в кожній області”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня делегати з’їзду партії «Фронт змін» одностайно ухвалили рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту змін» до ВО «Батьківщина». Водночас, не всі члени місцевих організацій «Фронту змін» погоджуються з цим рішенням.

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