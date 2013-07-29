Яценюк переконує, що Фронт змін скоро повністю віллється в Батьківщину

Процес об’єднання партій “Батьківщина” та “Фронт змін” закінчиться за декілька місяців.

Про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив в ефірі Радіо «Свобода».

“Навіть заяву написати і передати її (про вступ до “Батьківщини” — УНІАН) займає певний час. Я впевнений, що ми завершимо процес нанизу протягом декількох місяців”, - сказав Яценюк.

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Він наголосив, що нині в осередках триває дуже активна робота з об’єднання партій.

Водночас, коментуючи той факт, що небагато членів “Фронту змін” вступили до “Батьківщини”, Яценюк зазначив, що об’єднання відбулось лише декілька тижнів тому.

“Процес об’єднання іде в кожному районі, в кожному селі, в кожній області”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня делегати з’їзду партії «Фронт змін» одностайно ухвалили рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту змін» до ВО «Батьківщина». Водночас, не всі члени місцевих організацій «Фронту змін» погоджуються з цим рішенням.