Активісти проведуть соцопитування щодо корупції довкола Києва

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив депутат Бориспільської районної ради Віктор Кобанцев.

«Наші експерти проводитимуть соціологічне опитування про рівень довіри до сільської ради..., міліції, прокуратури і судів. Зараз ніякої довіри немає. У мене взагалі таке враження, що ці органи відсутні і з'являються тільки там, де їм вигідно», - повідомив Кобанцев.

Зокрема, соцопитування проводитиметься у селах Дударки (Бориспільський район) і Лісники (Києво-Святошинський район). Його результати активісти направлять Президенту України Віктору Януковичу у жовтні 2013 року з проханням проаналізувати і вжити необхідних заходів для вирішення проблем.

Учасники прес-конференції також повідомили, що сільські голови сел Лісники і Дударки підозрюються у тиску на місцеву владу, на представників церков і на жителів. Крім того, за словами Кобанцева, правоохоронні органи надають особисту допомогу сільським головам, діючи в їх інтересах, а не на користь жителів.

Кобанцев вважає, що соціологічне опитування допоможе зібрати докази правопорушень з боку місцевої влади і об'єднати жителів сел у вирішенні загальних проблем.

Як повідомляв УНІАН, з 2005 по 2008 роки жителі різних сіл Київської області, зокрема Щасливе, Гора, Велика Олександрівка, а також міст Бориспіль, Ірпінь і Васильків, виходили на акції протесту, вимагаючи повернути їм земельні ділянки і звільнити посадових осіб, які сприяли незаконним операціям із землею.

Довідка УНІАН. Громадська організація «Громадський нагляд» була зареєстрована у липні 2013 року, планує здійснювати контроль над дотриманням прав жителів України з боку органів влади. Громадська організація «Захист земель Київщини» була створена у 2007 році в Україні з метою надавати допомогу жителям у земельних питаннях.