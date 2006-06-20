Тимошенко порівняла Регіони з Саудівською Аравією, а БЮТ - з Іспанією

Депутати продовжують шукати аналогій між політикою і футболом. У своєму виступі з парламентської трибуни лідер БЮТ дорікнула "Нашій Україні", що вона намагається грати на двох полях і з двома командами одночасно. " Якби наші футболісти робили так само - результат був би прогнозований", - сказала Тимошенко, - "Нескладно здогадатися, хто у нас ( за грішми) Саудівська Аравія , і хто (за професіоналізмом) - Іспанія".