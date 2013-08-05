Міліція відкрила справу за фактом наруги панк-групи над прапором України

Про це повідомляє РІА "Новости".

Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над державним прапором України американської панк-групою Bloodhound Gang під час концерту в Києві, повідомив начальник прес-служби головного управління міністерства внутрішніх справ України в Києві Ігор Михалко.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією частини 1 статті 338 -" Наруга над державними символами " та частини 1 статті 296 - "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження", - сказав Михалко. Він додав, що в ході розслідування будуть з'ясовуватися всі обставини інциденту.