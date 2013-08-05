Міліція відкрила справу за фактом наруги панк-групи над прапором України
14:34, 05 серпня 2013Політика
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Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги музикантом Bloodhound Gang над державним прапором України.
Про це повідомляє РІА "Новости".
Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над державним прапором України американської панк-групою Bloodhound Gang під час концерту в Києві, повідомив начальник прес-служби головного управління міністерства внутрішніх справ України в Києві Ігор Михалко.
"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією частини 1 статті 338 -" Наруга над державними символами " та частини 1 статті 296 - "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження", - сказав Михалко. Він додав, що в ході розслідування будуть з'ясовуватися всі обставини інциденту.
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