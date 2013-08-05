УДАР: наші партосередки мають напівлегальний статус

Про це заявив голова Київської обласної організації партії «УДАР» Олег Велікін.

Як повідомили УНІАН у прес-служба партії «УДАР», за його словами, у районах Київської області наразі проходять звітно-виборні збори місцевих організацій партії «УДАР» у зв’язку із закінченням 2-річного терміну повноважень їхніх керівних органів. Проте міськрайонні управління юстиції всіляко блокують можливість внесення змін до Єдиного реєстру громадських формувань та відмовляють в легалізації партійної документації.

«Згідно з Законом України «Про політичні партії», органам юстиції дається 10-денний термін на те, щоб взяти до відома інформацію про новий склад керівних органів партійних осередків і внести в Реєстр відповідні зміни. Однак, цією нормою свідомо нехтують. Наприклад, у місті Буча представникам «УДАРу» повідомили, що усіх спеціалістів міськрайонного управління юстиції, які мали доступ до Реєстру, звільнили, а тому немає можливості зареєструвати оновлений осередок партії. У місті Українка «УДАРу» взагалі безпідставно повернули надані документи. І такий стиль роботи органів юстиції на Київщині носить системний характер», - зазначив Велікін.

Він також нагадав, що за допомогою цієї технології опонентам партії «УДАР» вдалося створити «клон» політичної сили, який висунув фальшивого кандидата від «УДАРу» на виборах міського голови Василькова. Раніше зі схожою проблемою «УДАР» стикнувся у Києво-Святошинському районі Київщини.

На переконання голови Київського обласного «УДАРу», таке халатне відношення до своїх обов’язків територіальних органів юстиції є невипадковим і має політичний підтекст. «Фактично, створюється ситуація, коли наші місцеві партійні організації мають напівлегальний статус і не можуть повноцінно брати участь у проміжних виборах, що відбуваються на території області. Юридичні перепони для діяльності партії «УДАР» створюються свідомо, тому ми зробимо усе можливе, щоб винних було притягнуто до відповідальності», - наголосив Велікін.