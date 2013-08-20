Помер депутат Верховної Ради Криму

Депутат Верховної Ради Криму (фракція Партії регіонів «Регіони Криму»), заступник голови Сімферопольської районної державної адміністрації Геннадій Разумовський помер вночі 20 серпня.

Про це повідомив прес-центр Кримського парламенту.

”Смерть раптово обірвала життєвий шлях рішучої і вольової людини, справжнього патріота Криму”, - зазначається у співчутті парламенту, уряди і представництва Президента України в автономії.

Разумовський народився 23 березня 1962 року в Ульяновській області. Після служби у Збройних Силах СРСР у жовтні 1982 року почав трудову діяльність водієм Сакського автотранспортного підприємства. Після закінчення Одеського інституту внутрішніх справ служив в органах внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим - з серпня 2006 року по серпень 2007 року обіймав посаду заступника начальника ГУ МВС України в АРК. Депутат Сакської районної ради скликань 1998–2002 років. З 2001 до 2006 рр. голова Сакської районної ради.

З грудня 2008 року він продовжив трудову діяльність на посаді заступника голови Сімферопольської районної державної адміністрації. У 2010 році його було обрано депутатом парламенту Криму 6-го скликання.

Церемонія прощання з покійним відбудеться в середу, 21 серпня, в районному Будинку культури в Саках.