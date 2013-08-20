Помер депутат Верховної Ради Криму

13:14, 20 серпня 2013
Політика
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У Криму помер депутат парламенту автономії з фракції ПР.

Разумовський був депутатом від ПР

Депутат Верховної Ради Криму (фракція Партії регіонів «Регіони Криму»), заступник голови Сімферопольської районної державної адміністрації Геннадій Разумовський помер вночі 20 серпня.

Про це повідомив прес-центр Кримського парламенту.

”Смерть раптово обірвала життєвий шлях рішучої і вольової людини, справжнього патріота Криму”, - зазначається у співчутті парламенту, уряди і представництва Президента України в автономії.

Разумовський народився 23 березня 1962 року в Ульяновській області. Після служби у Збройних Силах СРСР у жовтні 1982 року почав трудову діяльність водієм Сакського автотранспортного підприємства. Після закінчення Одеського інституту внутрішніх справ служив в органах внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим - з серпня 2006 року по серпень 2007 року обіймав посаду заступника начальника ГУ МВС України в АРК. Депутат Сакської районної ради скликань 1998–2002 років. З 2001 до 2006 рр. голова Сакської районної ради.

З грудня 2008 року він продовжив трудову діяльність на посаді заступника голови Сімферопольської районної державної адміністрації. У 2010 році його було обрано депутатом парламенту Криму 6-го скликання.

Церемонія прощання з покійним відбудеться в середу, 21 серпня, в районному Будинку культури в Саках.

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