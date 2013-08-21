Яценюк: Росія хоче новий «берлінський мур» між Україною та ЄС

Росія прагне створити нову «берлінську стіну» на кордонах України і ЄС, заявив журналістам у Львові в середу, 21 серпня, голова Політради ВО «Батьківщина» та фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», Яценюк наголосив, що зараз відбувається не торговельна, а політична війна: «Мова іде про нову геополітичну структуру світу, в якій Росія чомусь вирішила, що може бути архітектором нової «берлінської стіни». Ця «берлінська стіна», за задумом, повинна пройти на кордонах України і ЄС. І для того, щоб створити нове геополітичне утворення, застосовуються всі важелі».

За його словами, за останні п’ять років нічого не змінилося в тому, як Україна працювала з Росією в економіці: «Хіба це щось інше, ніж те, що було в 2006 році по газу? Хіба це якось відрізняється від поставок української м’ясо-молочної продукції 2006 року? Зараз вони викинули останню карту – заборонити весь український експорт».

Яценюк підкреслив, що простого виходу з цієї ситуації немає, «але є правильний вихід»: «Правильний вихід – це підписання Угоди з ЄС, захід на європейський ринок, диверсифікація ринків і відхід від російського ринку».

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Він зазначив, що Україна втричі скоротила споживання газу: «Якщо ми далі будемо працювати в питанні диверсифікації енергопоставок, Україна зможе позбавитись від російської залежності в енергетичному питанні».

«Якщо Росія не хоче наших товарів, ми повинні знайти місця, де хочуть наших товарів. Так, це дуже болючий процес, пов’язаний у першу чергу з підняттям конкурентноздатності українських товарів і захід на нові ринки. Але ми не можемо залежати від того, хто пускає український товар чи не пускає у залежності від того, що в Україні сказано і яке рішення українська держава прийняла по відношенню до своєї долі», - підкреслив голова Політради «Батьківщини».

Яценюк зазначив, що свого часу Росія застосовувала такі ж підходи стосовно Латвії, Литви й Естонії, «щоб не дати їм можливості вступити до НАТО і до ЄС»: «Було їм непросто. Перетерпіли, диверсифікувались і дійшли до своєї мети. І нам буде непросто, але треба робити».

Відповідаючи на питання про причини такої ситуації у відносинах із Росією, Яценюк нагадав, що Президент Віктор Янукович переміг на виборах на проросійських гаслах. «Він думав, що якщо прогинатись, то можна щось отримати. Він прогнувся по російській мові, прогнувся, коли вилучив з закону про основи національної безпеки і оборони питання членства України в НАТО. Він прогнувся, коли продовжив термін перебування російської військової бази до 2042 року. І вони вирішили його доламати», - вважає Яценюк.