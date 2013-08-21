Вілкул просить українську діаспору про «неоціненну послугу»

Необхідно створити міжнародну мережу громадської підтримки євроінтеграції України, заявив віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул на урочистому відкритті 10-го ювілейного Світового Конгресу українців у Львові увечері 20 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, зокрема, він сказав: «У листопаді українці очікують підписання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом. Необхідно створити міжнародну мережу громадської підтримки євроінтеграції України. І неоціненну послугу в цьому зможе надати саме українська діаспора».

Віце-прем’єр зазначив, що Україна пройшла непростий шлях до усвідомлення себе єдиним народом, до усвідомлення своєї державності. Була князівська та гетьманська доба, але була й Руїна. Були короткі часи визнання української державності з боку Європейських країн. Але були й голодомор та розподіли між сусідніми імперіями - з мовною та релігійною асиміляцією. Тому Україна різна. Україна – це і Галичина, і Наддніпрянщина, і Донбас.

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«І, дякуючи Богові, ми живемо вже 22 роки в єдиній соборній незалежній країні. Україна відбулася, як незалежна держава. У тому числі, і зусиллями української діаспори. Настав час відбутись Україні, як європейській державі», - сказав Вілкул.

Він зазначив, що всім сьогодні треба знайти сили піднятися над багатьма питаннями – і регіональними, і політичними, і релігійними. І зробити рішучий культурологічний вибір на користь європейських цінностей.

«Ми можемо мати різні політичні погляди, різні уявлення про ідеальне майбутнє України. Але у нас є спільне бачення того, яким має бути наступний крок нашої держави – підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», - сказав Вілкул.

«Є цілі, які об’єднують націю, народ, країну, об’єднують всіх українців - і тих, хто живе в Україні, і тих, хто живе в інших країнах світу. Наразі такою ціллю є зближення України з Європейським Союзом. Саме на це зараз потрібні спільні зусилля українців всього світу задля реалізації європейської мети нашого народу», - сказав Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, 20-22 серпня у Львові проходить X Світовий конгрес українців, гаслом якого є слова Лесі Українки «Contra spem spero», присвячений пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–33 років.

Учасники Конгресу підіб’ють підсумки діяльності СКУ за 2008–2013 роки, окреслять шляхи подальшої діяльності на наступний п’ятирічний термін та оберуть новий склад керівних органів.

Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ об’єднує українські організації з 33-х країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн.