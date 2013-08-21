Фюле назвав "неприйнятним" митний тиск Росії на Україну через угоду з ЄС

"Україна та Росія: Неприйнятно прив'язувати Угоду про Асоціацію до посилення митних процедур. Щасливий побачити, що ситуація заспокоюється", - написав він у своєму Твіттері.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, що ввозяться на територію РФ, більш як 40 українських підприємств і компаній.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому розв’язанню торгових суперечок з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсягу поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсягу 8,5 млрд дол.

16 серпня прем'єр-міністр України Азаров доручив створити робочу групу з опрацьовування проблемних питань українсько-російської торговельно-економічної співпраці, від якої чекає відповідних пропозицій до 19 серпня. 20 серпня Міністерство доходів і зборів України повідомило, що Федеральна митна служба Росії заявила про повернення до штатного режиму розмитнення українських товарів. «Вчора, 19 серпня, відбулися переговори між керівництвом Міністерства доходів і зборів України і Федеральної митної служби Росії з врегулювання питань, пов'язаних із митним оформленням поставок українських товарів на російський ринок.

Під час переговорів російська сторона запевнила, що станом на сьогодні додаткові процедури митного контролю щодо українських товарів не застосовуються, товари українських підприємств перетинають російську митницю в штатному режимі», - повідомили у відомстві. Водночас, сьогодні, 21 серпня, начальник Білгородської митниці на російсько-українському кордоні генерал-майор митної служби Анатолій Ушаков заявив російським ЗМІ, що митниця "працює в колишньому режимі із застосуванням додаткових процедур контролю щодо українських товарів". "Вказівок про скасування режиму поки що не надходило", - повідомив начальник митниці.