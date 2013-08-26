Азаров хоче говорити з Медведєвим про нарощування товарообігу

Прем'єр-міністр України Микола Азаров виступає за відновлення і нарощування двостороннього товарообігу між Україною і Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Азаров сказав перед початком зустрічі з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.

«Спасибі за теплий прийом, Дмитре Анатолійовичу. Дійсно, між нашими країнами існують дуже глибокі відносини, зокрема в торговельно-економічній сфері і те, що ми обговорювали в Сочі, логічно знайде своє продовження в сьогоднішній нашій розмові. Перш за все, це проблеми, які сьогодні існують, яким чином їх вирішити, щоб вийти на ті параметри торговельно-економічного обороту, про який наші президенти домовилися, про який ми з вами говорили», - сказав Азаров.

При цьому він підкреслив, що за наявності бажання і таке бажання є з двох сторін, сторони зможуть обговорити всі ті питання, про які ми говоримо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров здійснює робочий візит до Росії. Програмою візиту заплановано переговори Азарова Медведєвим у форматі віч-на-віч і в розширеному складі.