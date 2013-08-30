Азаров пояснив, як можна вільно торгувати і з ЄС, і з Росією

Про це сказав прем'єр-міністр Микола Азаров у ході спілкування з користувачами Facebook.

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"У чому суть питання і в чому виявляється стурбованість російської сторони у зв'язку з підписанням Угоди про зону вільної торгівлі Європейського Союзу і України? Що таке зона вільної торгівлі? Це максимальне усунення торговельних бар'єрів на шляху руху товарів між країнами ЄС і Україною. Російська сторона побоюється, що в цьому разі європейські товари через Україну підуть до країн Митного союзу, оскільки між країнами Митного союзу і Україною також діє Договір про зону вільної торгівлі", - сказав Азаров.

На його думку, теоретично підстави для таких побоювань є.

"А практично, використовуючи механізми, передбачені СОТ, наприклад, сертифікат походження, спільні пункти митного контролю, можна ці ризики звести практично до нуля. Є ряд інших питань, які ставила російська сторона і на які ми дали повні й абсолютно об'єктивні відповіді", - зазначив Азаров.