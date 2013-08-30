Ставицький розказав, коли запрацює Вуглегірська ТЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в м.Світлодарську (Донецької області) повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Після участі у засіданні комісії з організації та контролю за відновлювальними роботами на Вуглегірській ТЕС, міністр зазначив, що на сьогодні на станції виконано значний обсяг робіт з відновлення машинного залу першої черги.

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Він перерахував: повністю встановлені всі кроквяні ферми (24 шт.) і двотаврові прогони (400 шт.), завершена установка в проектне положення покрівельних панелей машинного залу першої черги в кількості 11401 кв. метрів, виконано вогнезахисне покриття металоконструкцій, відновлені та введені в експлуатацію мостові крани № 1 і 4, завершено ремонт з випробуваннями турбогенератора № 1, а також триває ремонт турбогенератора № 4.

«Всі роботи ведуться за графіком, який раніше був затверджений Урядом. У грудні цього року ми плануємо запустити перший і четвертий енергоблоки. У першому кварталі наступного - другий, а протягом 2014 року - третій енергоблоки», - повідомив Ставицький, зазначивши, що на електростанції здійснюється не просто ремонт - відбувається її модернізація. Загальна вартість робіт, за словами міністра, становить майже 300 млн грн.

Модернізація Вуглегірської ТЕС здійснюється з урахуванням всіх екологічних норм, в результаті після введення в експлуатацію станції, будуть зменшені викиди твердих речовин в атмосферу, введена в дію сучасна система сіркоочищення, що відповідає європейським стандартам.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. Пожежа була ліквідована 30 березня в 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали. Вуглегірська ТЕС, яка налічує 2 тис 836 співробітників, була повністю зупинена.