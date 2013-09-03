Київ від входження до ЄЕП отримає $11-12 мільярдів на рік - Глазьєв

Цю суму Київ міг би отримати за рахунок зниження ціни на газ, скасування експортних мит і зняття інших бар'єрів, повідомив в інтерв'ю "Комерсант- Україна" радник президента РФ з інтеграції в рамках МС і ЄЕП Росії, Білорусї і Казахстану Сергій Глазьєв, передає РІА Новини .

Він зазначає, що підписання Києвом угоди з ЄС "перекреслить саму можливість вступу країни до МС, ЄЕП або Євразійського економічного союзу". Україна, за його словами, в цих структурах не зможе розраховувати навіть на статус спостерігача - оскільки передає під юрисдикцію ЄС всі функції, які вона могла б делегувати органам Митного союзу. Обіцяючи не вносити до свого законодавства зміни, що суперечать угоді, Київ зобов'язується погоджувати з Брюсселем свої закони, зазначає радник .

"Україна з підписанням угоди втрачає самостійність і перестає бути для нас не просто стратегічним, але й навіть повноцінним партнером", - заявив Глазьєв.

За його словами, "якби Україна залишилася з Росією, вона могла б розраховувати на серйозну знижку на ціну газу. У рамках майбутнього ЄЕП вартість палива для України "була б близька до тієї, за якою його отримують білоруси, тобто мова йде про двократне чи трикратне зниження" . Отримання газу за внутрішніми цінами ТЗ і скасування експортних мит на нафту і газ дали б Києву 7-8 мільярдів доларів економії щорічно.

Ще одну знижку на газ Глазьєв обіцяє Україні за створення газотранспортного консорціуму з РФ. В цілому, за підрахунками радника, за рахунок економії на газі, ліквідації захисних заходів у взаємній торгівлі, зняття технічних бар'єрів, скасуванні експортних мит Україна "у разі її участі в євразійському інтеграційному процесі" могла б отримувати 11-12 мільярдів доларів на рік.

Джерело цих коштів не названо, але цілком зрозумілий - це бюджет РФ, "Газпром" і російські товаровиробники, пояснює "Комерсант".