«Батьківщина» спростувала повідомлення щодо призначення Тимошенко операції в Німеччині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина», коментуючи відповідні публікації.

«Жодна операція Юлії Тимошенко ані на 15 вересня, ані на іншу дату не призначалася, про що ще вчора заявив офіційний представник «Шаріте». При цьому німецькі лікарі неодноразово заявляли, що таке оперативне втручання з медичної точки зору є необхідним. Але Юлія Володимирівна не отримувала від української влади жодних пропозицій щодо лікування в Німеччині, відповідно, вона не може погоджуватися чи відмовлятися від такого лікування», - заявили в прес-службі.

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Разом з тим, в «Батьківщині» нагадали, що для лікування ув’язнених за кордоном нових законів ухвалювати не треба.

«За інформацією юристів, стаття 7 Кримінально-виконавчого кодексу України та стаття 36 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» сукупно дозволяють виїзд на лікування за кордон будь-якого ув’язненого», - підкреслили в партії.