Fitch підтвердив найвищий рейтинг Данії
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Данії в іноземній і місцевій валютах на рівні "ААА" зі стабільним прогнозом.
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-реліз агентства.
Агентство також підтвердило аналогічний короткостроковий рейтинг Данії на рівні "F1+" і поріг за рейтингами країни "AAA".
"Макроекономічна стабільність Данії підтримується стабільно низькою інфляцією, профіцитом рахунку поточних операцій і стабільністю банківського сектора", - сказано в повідомленні агентства.
На тему: Fitch підтвердив найвищий рейтинг Німеччини
Аналітики агентства також відзначили диверсифікованість економіки країни, а також силу і прозорість інститутів, що сприяють підтриманню стабільності в політиці та економіці.
В даний момент зміни рейтингів Данії не очікується. Проте в релізі наголошується, що такі фактори, як стагнація економіки і відсутність політичного консенсусу з фіскальної стратегії, можуть призвести до зниження рейтингу.