Fitch підтвердив найвищий рейтинг Данії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-реліз агентства.

Агентство також підтвердило аналогічний короткостроковий рейтинг Данії на рівні "F1+" і поріг за рейтингами країни "AAA".

"Макроекономічна стабільність Данії підтримується стабільно низькою інфляцією, профіцитом рахунку поточних операцій і стабільністю банківського сектора", - сказано в повідомленні агентства.

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Аналітики агентства також відзначили диверсифікованість економіки країни, а також силу і прозорість інститутів, що сприяють підтриманню стабільності в політиці та економіці.

В даний момент зміни рейтингів Данії не очікується. Проте в релізі наголошується, що такі фактори, як стагнація економіки і відсутність політичного консенсусу з фіскальної стратегії, можуть призвести до зниження рейтингу.